شكرا لقرائتكم خبر عن شركاء جدد في سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إثارة» عن توقيع اتفاقيات شراكة مع كل من «شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي»، و«أرينا»، الشريكين الرسميين الداعمين للسباق النهائي في موسم «الفورمولا 1» لهذا العام في حلبة مرسى ياس، وذلك قبل انطلاق النسخة ال15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

ورحب سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في «إثارة» بالشركاء المنضمين لهذا الحدث، مؤكداً أنه مع استمرار التعاون والابتكار لسنوات طويلة، فلن يقتصر دور هذه الاتفاقية على تقديم الدعم اللازم لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، وإنما سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات باعتبارهما وجهة رائدة في مجال الابتكار.

وإلى جانب دعم «إثارة» وسباق الجائزة الكبرى، ستُسهم هذه الشراكات في تقديم الدعم أيضاً لمشجعي الفورمولا 1 القادمين من جميع أنحاء العالم.

وتقول إيلينا سورليني، عضو مجلس إدارة «شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي»: «نتطلع إلى تفعيل شراكتنا في هذا الحدث الذي يشهد حضور المشجعين من جميع أنحاء العالم، نحن على أتم الاستعداد والعزم لتقديم الأفضل للعالم خلال تجربتهم هنا».

وقال باول بيرجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرينا: «تسعدنا مساهمة مجموعة أرينا ودورها في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، والذي تدعمه أرينا الشرق الأوسط منذ فترة طويلة».

وامتداداً لدورها كشريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ستكون &e، الشريك المقدم لحفلات يا سلام لما بعد السباق.

وقال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في &e: «بصفتنا شركاء مؤسسين لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، تتشرف &e بتعزيز دورها لتكون الشريك الرئيسي لتقديم حفلات يا سلام لما بعد السباق، للمساهمة في توفير مجموعة من العروض الترفيهية التي شملت على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية مشاركة أهم الفنانين الموهوبين في العالم».