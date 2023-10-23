شكرا لقرائتكم خبر عن حمدة القبيسي تتألق في الجولة السابعة لأكاديمية الفورمولا 1 في أوستن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت الإماراتية حمدة القبيسي، متسابقة الفورمولا 1، بالسباق الثاني من الجولة السابعة لسباق أكاديمية الفورمولا 1، المقام في أوستن بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، والجدير بالذكر بأن السائقة الصاعدة تنافس لصالح إم بي موتور سبورت.

ولدت حمدة القبيسي عام 2002، وبدأت مسيرتها في السباقات من خلال عالم الكارتنغ، وفي 2017، احتلت المركز الثالث في بطولة IAME X30 قبل أن تنتقل إلى الفورمولا 4 الإيطالية في عام 2019، وبعد مرور عام، فازت بثلاثة سباقات فورمولا 4 في الإمارات قبل العودة إلى الفورمولا 4 الإيطالية.

وبصفته بطل راليات إماراتياً سابقاً، مع سجل حافل من الإنجازات، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات، هنّأ محمد بن سليم المتسابقة حمدة القبيسي على فوزها، مسلطاً الضوء على أهمية أكاديمية الفورمولا 1 في تدريب وتطوير مهارات المتسابقين الشباب وإعدادهم ليصبحوا أبطال المستقبل، خاصة نساء مثل حمدة القبيسي، اللاتي أظهرن تفانياً والتزاماً ومهارات كبيرة في عالم السباقات.

يُشار إلى أن حمدة القبيسي كانت أول إماراتية تتم دعوتها إلى كأس أكاديمية CIK-FIA للكارتنغ والذي أقيم برعاية الاتحاد الدولي للسيارات عام 2016. كما أصبحت أول امرأة في تاريخ الفورمولا 4 الإيطالية تصعد إلى منصة التتويج، محقّقة المركز الثالث في السباق الأول لذلك الموسم في بطولة فورمولا 4 الإيطالية في يونيو 2021.