شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات لترايثلون الفجيرة في «دولية الدوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الترايثلون بنادي الفجيرة للفنون القتالية بـ 4 ميداليات ملونة في بطولة أكواثلون الدولية التي أقيمت منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة في بمشاركة 180 لاعباً يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي، واستطاع خلالها أبطال الفجيرة الظفر بذهبيتين نالهما كل من محسن حسن آل علي في فئة سبرنت تحت عمر من 40 إلى 49، وزميله سيف علي السماحي في فئة سبرنت تحت عمر من 30 إلى 39، فيما أحرز محمد عبد الله اليماحي وشقيقه حامد عبد الله اليماحي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأكد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن النتائج الجيدة التي يحققها لاعبو النادي في مختلف الألعاب والبطولات تأتي نتيجة للاهتمام الذي يوليه النادي للاعبيه عبر التدريبات المكثفة والمعسكرات الناجحة التي خاضتها فرق النادي في الفترة السابقة، مشدداً على ضرورة مواصلة مسيرة التميز وإضافة المزيد من الإنجازات على الصعيدين الدولي والمحلي.