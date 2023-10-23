شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر هاتريك» لمربط دبي في مهرجان الشارقة للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مربط دبي للخيول العربية قوته الإنتاجية وهيمنته الذهبية في باكورة بطولات الموسم المحلي، مهرجان الشارقة للجواد العربي - السلالة المصرية، المعتمد من الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، والذي أقيم في نادي الشارقة للفروسية والسباق بمشاركة مرابط مرموقة من الإمارات والأردن والعراق، ليحافظ على قيادته القياسية وصدارته بالمركز الأول في إنتاج وإنجاز السلالة المصرية من الخيول العربية الأصيلة من دون منازع.

واكتسح مربط دبي ميدان التنافس ومراكز التتويج والمقدمة، بإحرازه 4 ألقاب ذهبية ولقباً فضياً، ما رسخ مكانته التاريخية المتجددة للبطولة وفي كل بطولات السلالة المصرية المحلية منها والدولية، التي منحته أفضلية عالمية على مستوى الإنتاج النوعي للخيل العربي.

وقد تحقق الإنجاز التاريخي الجديد لمربط دبي في مهرجان الشارقة مع ثلة من رؤوس إنتاجه المحلي، ودشنت أول ألقابها الذهبية المهرة دي مشيئة، وهي من الفحل سفير الوادي والفرس دي ما شاء الله، والتي لم تجد لها من منافس في السيطرة الجمالية غير رفيقتها ووصيفتها الفضية المهرة دي عبير، وهي من الفحل سفير الوادي والفرس دي عفاف.

وعلى غرار الإنجاز الذهبي لمربط دبي في بطولة المهرات، تمكن من إحراز الذهب من بطولة المهور بتتويج المهر دي فيصل، وهو من الفحل سفير الوادي والفرس دي فلة.

وسيطر مربط دبي على منافسات الأفراس مسجلاً لقبه الذهبي الثالث في البطولة مع الفرس دي عنافية، وهي من الفحل عصفور الوعب والفرس دي فلة، ثم اختتم العرس الذهبي في قمة تتويج السلالة المصرية للجواد العربي الفحل الواعد دي طروق، وهو من الفحل عصفور الوعب والفرس دي أرينا.

ويعتبر إنجاز مربط دبي الجديد في مهرجان الشارقة للجواد العربي- السلالة المصرية، تأكيداً لإنجازاته في تاريخ البطولة، ومنها الموسمان الماضيان، حيث احتكر العام الماضي المركز الأول في البطولات الأربع التي شملت صفوة الخيول المصرية الأصيلة من مختلف مرابط الإمارات، وكان أبطالها المهرة الفاتنة دي عبير، والمهر دي فيصل، والفرس دي أمنية، والفحل دي ممزر.

كما أحرز فضية مع الفرس دي كحايل، وبرونزيتين مع كل من المهرة دي عناية والفرس دي أميرية، وكان مربط دبي قد حقق نفس الإنجاز القياسي في الموسم قبل الماضي، عندما نال 4 ألقاب ذهبية وفضية وبرونزيتين أيضاً.

وأشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي بالنجاح المتجدد لمهرجان الشارقة للجواد العربي، معتبراً بطولة السلالة المصرية واحدة من المحطات التنافسية المهمة التي يقاس على مقياسها الإنتاج الوطني من السلالة المصرية.

وقال التوحيدي: «سعداء بما حققه إنتاجنا المحلي من السلالة المصرية، وسعداء بتواصل إنجازاتنا عبر دورات البطولة وتموقعنا في المركز الأول بين المرابط الكبرى، لدينا اعتقاد راسخ بالمسؤولية التي نحملها على عاتقنا في إنتاج السلالة المصرية والمحافظة عليها وتطويرها. خيولنا المتوَّجة أبلت بلاء حسنا بالمنافسات ونالت ما تستحق من مجد البطولة».

وأعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج الذهبية لإنتاج مربط دبي في البطولة، منوهاً بجودة التنظيم وبالمشاركة العربية لمرابط من الأردن والعراق إلى جانب المرابط الوطنية.

وقال المرزوقي: «خط السلالة المصرية أساسي في إنتاج الخيل العربية الأصيلة، وقد نجح مربطنا منذ سنوات في الانتقال إلى منعطف إنتاجي متميز، مكننا من الانطلاق نحو المقدمة، ورفد المرابط الوطنية بجودة خاصة ساهمت في تعزيز مكانة هذه السلالة في الإمارات، ومهرجان الشارقة مناسبة سنوية للاطلاع على جديد الإنتاج وجودته وتطلعاته».