شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزات في النسخة السادسة من «ترايثلون دبي للسيدات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت النسخة السادسة من «ترايثلون دبي للسيدات» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، بمشاركة 300 رياضية، تنافسن في السباحة والدراجات الهوائية والجري، ضمن 3 فئات لكل منها «سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة».

حضر حفل تكريم الفائزات والشركاء الاستراتيجيين بنادي دبي للسيدات، موزة سعيد المري عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة عضو مجلس دبي الرياضي، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، وصابرة ثاني مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وفوزية فريدون نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي.

وأسفر سباق المسافة الأولمبية في الفردي، عن فوز كرستينا فاكزي بالمركز الأول، وتبعتها دومينيكا فوستوس، وسيمون ولتر، وفي الفردي للمواطنات، فازت أسماء الجناحي بالمركز الأول، وفي الفرق، فاز تشيكس ويز كيك بالمركز الأول، وتبعه ليانا، وساسبوتس.

وفي السوبر سبرنت لفئة الفردي، فازت كالي جونسون بالمركز الأول، وتبعتها هازل ماكي، ومارجو بايلي، وفي الفردي للمواطنات، فازت نوف النون بالمركز الأول، وفي فئة الفرق المفتوحة، فاز «هيئة الطرق والمواصلات» بالمركز الأول، وتبعه «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 2»، و«نادي دبي للسيدات»، وفي فئة الفرق للمواطنات، فاز «هيئة الطرق والمواصلات» بالمركز الأول، وتبعه «إيرويركس»، و«شرطة دبي 3».

وحصدت جورجينا بيشوب المركز الأول، في سباق السبرنت لفئة الفردي المفتوحة، وتبعتها عائشة ناصر، وكرستين إيفانز، وفي فئة الفردي للمواطنات، فازت هناء النابلسي بالمركز الأول، وتبعتها كلثوم المازمي، وتامي الحريز، وفي فئة الفرق المفتوحة، فاز «هيئة الطرق والمواصلات» بالمركز الأول، وتبعه «إناس»، و«بيترا».

وقالت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب: «انطلاقاً من رؤية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، ودعم سموها للمرأة في مختلف المجالات، وتحفيزها على ممارسة الرياضة، تتواصل جهود نادي دبي للسيدات، ومجلس دبي الرياضي، لتعزيز رياضة المرأة، وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة في البطولات الرياضية، ونجح ترايثلون دبي للسيدات، في ترسيخ مكانته على أجندة الأحداث الرياضية السنوية في دبي، وهو ما يعكسه حجم المشاركة السنوية الكبيرة للسيدات والفتيات من مختلف الجنسيات منذ انطلاقته للمرة الأولى عام 2017».

وأعربت عن شكرها للدعم الذي تقدمه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لسباق ترايثلون دبي للسيدات، وتشجيع سموها للرياضة النسائية؛ لما لها من أهمية لصحة ولياقة المرأة، وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية وصنع المستقبل، ورفع اسم الإمارات عالياً، مؤكدة أن دعم وتمكين المرأة وإسعادها بالفعاليات والمبادرات الرياضية والصحية والاجتماعية، هو أحد الأهداف الرئيسية لنادي دبي للسيدات منذ تأسيسه عام 2003.

وقالت: «إن تنظيم ترايثلون دبي للسيدات سنوياً، يعكس جهود الإمارات، في إبراز دور المرأة في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ضمن منظومة دعمها في مختلف المجالات وترسيخ دورها كشريك رئيسي في التنمية والتقدم».

وعبّرت موزة سعيد المري عن سعادتها بالمشاركة الواسعة للسيدات، خاصة المواطنات، في النسخة السادسة من ترايثلون دبي للسيدات، ما يدل على زيادة وعي المرأة بأهمية الرياضة، ودورها في بناء شخصية ممارسيها وتعزيز قدراتهم على أداء دورهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وأكدت موزة المري حرص مؤسسة دبي للمرأة، من خلال نادي دبي للسيدات، على إطلاق وتنفيذ مبادرات رياضية نوعية وملهمة للمرأة، تماشياً مع رؤية النادي بأن يكون من الأندية الرائدة عالمياً المخصصة للسيدات فقط، مستفيداً من المرافق المتطورة والأجهزة المتطورة التي يضمها، واستناداً إلى شراكاته المتميزة.

وأعربت نعيمة أهلي عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية بين نادي دبي للسيدات ومجلس دبي الرياضي، مثمنةً جهوده في نشر الوعي برياضة المرأة بصفة عامة، وتنظيم الترايثلون الذي أصبح من السباقات المهمة على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، مضيفة أن المجلس والنادي استطاعا أن ينقلا هذا النوع من السباقات والرياضات النسائية العالمية إلى الإمارات، ورفع الوعي بأهميته للمرأة صحياً وبدنياً.

وأضافت: «أصبح ترايثلون دبي للسيدات يشكل منصة رياضية جديدة للهواة والمحترفات، خاصة أنه يقام في أجواء عائلية واجتماعية استثنائية ومبهجة يحرص نادي دبي على توفيرها عبر العديد من الأنشطة المصاحبة للأطفال والكبار في قرية الترايثلون التي تقام سنوياً في مختلف أرجاء النادي، وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من مرافقه في ذلك اليوم».