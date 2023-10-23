الامارات | قبل لقاء الفيحاء.. تعرف إلى تاريخ مواجهات العين أمام الأندية السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجدد المواجهات بين فريق العين والأندية السعودية على مستوى دوري أبطال آسيا لكرة القدم حينما يستقبل «الزعيم» ضيفه الفيحاء مساء يوم غدٍ الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثالثة من المنافسة القارية.

وسبق للعين وأن قابل 5 أندية سعودية مختلفة وهي «الهلال، الاتحاد، الشباب، الأهلي والنصر» ونجح في تذوق طعم الانتصار عليهم، فيما ستكون المواجهة أمام الفيحاء هي الأولى بين الطرفين على المستوى الرسمي.

وجمعت 34 مباراة سابقة بين العين وأندية المملكة مجتمعة، حقق فيها ممثل الإمارات الفوز في 14 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات بينما خسر في 13 مباراة، وسجل لاعبوه 39 هدفاً، فيما استقبلت شباكهم 41.

وتفصيلاً، فإن أكثر الفريق التي واجهها العين هو الهلال بواقع 14 لقاء، إذ فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر 6، وسجل 12 واستقبل 16، كما والتقى الشباب في 8 لقاءات، فاز 3، تعادل 1 وخسر 4، وسجل 8 واستقبل 9.

وقد قابل العين فريق الاتحاد 6 مرات منها نهائي نسخة 2005، وفاز في 2 وتعادل 2 وخسر 2، وسجل 10 واستقبل 9، كما واجه الأهلي 4 مرات فاز في 2 وتعادل في 2 وسجل 7 واستقبل 5، بينما التقى النصر في مواجهتين فاز في مواجهة وخسر في مثلها وسجل هدفين واستقبل مثلهما.

وخلال 18 مباراة خاضها العين في «دار الزين» أمام الفرق السعودية فاز في 10 مباريات، وتعادل 5 وخسر 3، وسجل 24 هدفاً واستقبلت شباكه 14.

وكان الفوز 3-صفر هو الأكبر لفريق العين على حساب الأندية السعودية وتحقق في مواجهة فريق الشباب في نسخة 2005.

ويتصدر كل من الغاني اساموا جيان وعمر عبدالرحمن «عموري» قائمة هدافي العين في المواجهات المباشرة أمام الأندية السعودية برصيد خمسة أهداف لكل لاعب، يليه كل من إسماعيل أحمد وغريب حارب والسويدي ماركوس بيرغ والأرجنتيني خوسيه ساند والبرازيلي دانفريس دوغلاس ومواطنه دينلسون بواقع هدفين لكل لاعب.

يذكر أن العين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وذلك بفوزه في الجولتين الأولى والثانية، بينما يحتل الفيحاء المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بالاشتراك مع أهال التركماني، في حين يتذيل باختاكور الاوزبكي المجموعة بدون رصيد من النقاط.

