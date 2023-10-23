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هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام جالطة سراي

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل بايرن ميونخ الألماني استعداداته القوية لمواجهة جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة لهذا الموسم 2023/2024.

ويأمل توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، في تحقيق الفوز ومن ثم الحصول على الثلاث نقاط، من أجل قطع شوط كبير للتأهل للدور المقبل من بطولة الشامبيونزليج .

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام جالطة سراي

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سفين أولريتش.

خط الدفاع: كونراد لايمر، دي ليخت، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ليون جورتيسكا، كيميش.

خط الوسط الهجومي: كوماني، جمال موسيالا، ليروي ساني.

الهجوم: هاري كين.

تشكيل سابق لبايرن ميونخ

جالطة سراي وبايرن ميونخ.. الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يُطلق حكم مباراة جالطة سراي وبايرن ميونخ صافرته في السابعة وخمس وأربعون دقيقة "7:45"، والتي يشهدها ملعب رامس بارك.

ترتيب المجموعة الأولى

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ترتيب المجموعة الأولى
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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