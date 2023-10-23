هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام جالطة سراي

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل بايرن ميونخ الألماني استعداداته القوية لمواجهة جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.
ويأمل توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، في تحقيق الفوز ومن ثم الحصول على الثلاث نقاط، من أجل قطع شوط كبير للتأهل للدور المقبل من بطولة الشامبيونزليج .
تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام جالطة سراي
ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: سفين أولريتش.
خط الدفاع: كونراد لايمر، دي ليخت، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.
خط الوسط: ليون جورتيسكا، كيميش.
خط الوسط الهجومي: كوماني، جمال موسيالا، ليروي ساني.
الهجوم: هاري كين.
جالطة سراي وبايرن ميونخ.. الموعد والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن يُطلق حكم مباراة جالطة سراي وبايرن ميونخ صافرته في السابعة وخمس وأربعون دقيقة "7:45"، والتي يشهدها ملعب رامس بارك.
ترتيب المجموعة الأولى