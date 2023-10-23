دكرنس يفوز على بترول أسيوط بهدفين في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق دكرنس فوزًا هامًا على بترول أسيوط بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دكرنس للجولة الخامسة في دوري المحترفين. وسجل هدفي دكرنس معتز إبراهيم في الدقيقتين 55 و88 من المباراة.

وسيطر على أحداث الشوط الأول الكثير من الحذر من جانب الفريقين خوفًا من استقبال الأهداف في الشوط الأول، واقتصر اللعب على منطقة الوسط دون خطورة تذكر على المسجلين، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1. التعادل السلبي.

بينما بدأ الشوط الثاني بهجمة حماسية للاعبي دكرنس، على أمل تسجيل هدف التقدم الذي جاء مبكرًا عن طريق معتز إبراهيم في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبعد الهدف لجأ لاعبو بترول أسيوط إلى الهجمات المرتدة أملًا في إدراك التعادل، إلا أن لاعبى دكرنس كانوا أكثر نشاطًا في خط الوسط وتمكنوا من إحباط كل هجمات الضيوف مبكرًا.

وفي الدقيقة 88 سجل معتز إبراهيم الهدف الثاني له ولفريقه، ليعلن فوز دكرنس ووصوله إلى النقطة السابعة في الترتيب، بينما يتجمد رصيد بترول أسيوط عند النقطة 6.