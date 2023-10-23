ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا اليوم.. يلا شوت،مباراة الهلال ومومباي سيتي؛ المقرر انطلاقها مساء يوم الاثنين 23 اكتوبر 2023 على استاد ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، لقاء مميز يجمع الفريقين في مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، لنتعرف من خلال مقالنا الآتي على كافة التفاصيل حول اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الهلال ومومباي

ستقام مباراة الهلال ومومباي مساء اليوم الاثنين، 23 أكتوبر 2023 في ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) وسيتم انطلاق الشوط الأول من المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والأردن وسوريا، وفي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات. تأتي هذه المباراة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتعد فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز فرص التأهل في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

تشكيل الهلال الرسمي

المرمى: محمد العويس.

الدفاع: علي البليهي- سعود عبد الحميد – ناصر الدوسري – خاليدو كوليبالي.

الوسط: أندريه كاريلو – روبين نيفيز – سالم الدوسري – مصعب الجوير.

الهجوم: عبد الله الحمدان – الكسندر ميتروفيتش.

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ومومباي عبر شاهد VIP، او من خلال تطبيق تود، وتتوفر أيضا المباراة عبر خدمة بين كونكت التابعة لـ beIN SPORTS، كما تذاع مباشر على موقع قناة أبوظبي الرسمي، وفيما يلي طرق أخرى لمشاهدة البث المباشر:

السوشيال ميديا: يوتيوب – تويتر – فيس بوك.

مواقع البث المباشر:

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حكم مباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم مباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، حيث تم إسناد إدارة المباراة للحكم العراقي علي صباح حكما لـ الساحة.