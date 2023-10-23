النجوم يفوز على لافيينا في دوري الدرجة الثانية المصري

ياسر رشاد - القاهرة - خطف فريق النجوم الفوز أمام نظيره لافيينا اف سي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الثانية المصري.

سجل النجوم هدف التقدم عن طريق اللاعب أحمد على دبش فى الدقيقة الـ 9، وتعادل لافيينا فى الدقيقة الـ 49 عن طريق حازم أبو سنة.

وخطف إسلام فتحي لاعب النجوم هدف نقاط المباراة الثلاثة فى الدقيقة الـ 81 لتنتهي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويقع لافيينا فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويأتي فريق النجوم المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط فى ترتيب جدول مسابقة الدرجة الثانية.

ويلتقي النجوم مع مصر المقاصة، فيما يواجه لافيينا نظيره دكرنس بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري المحترفين.

وانطلقت مساء أمس، منافسات الجولة الخامسة، بمواجهة أسون ونظيره حرس الحدود، التى حسمها التعادل بهدف لمثله فى اطار مباريات بطولة دوري المحترفين المصري.