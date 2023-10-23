ميسي يتحدث عن تتويج بنزيما بالكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، وجهة نظره في تتويج الفرنسي كريم بنزيما بالكرة الذهبية خلال العام الماضي.

وكان بنزيما قد نجح في تقديم مستويات مميزة مع فريقه السابق ريال مدريد، بعدما قاد الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحث ميسي في تصريحات في الفيلم الوثائقي الخاص بصحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث أكد أن بنزيما يستحق جائزة الكرة الذهبية عن جدارة، بعد الموسم المميز الذي قدمه ومسيرته الكبيرة.

وتابع البرغوث الأرجنتيني: "بنزيما يعد لاعبًا رائعًا، فهذه الجائزة مهمة بالنسبة له وبالنسبة لكرة القدم".

ويعد ميسي أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية خلال العام الجاري، بعدما قاد منتخب بلاده للحصول على كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.

ونجح ميسي في الحصول على جائزة الكرة الذهبية لـ 7 مرات من قبل، ليكون أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للجائزة، بينما يأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو بخمس مرات.