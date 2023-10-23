مورينيو: سعيد بفوز بنزيما بالكرة الذهبية مثلما حدث مع مودريتش

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، عن سعادته بتحقيق الدولي الفرنسي كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية، وذلك خلال فيلم وثائقي لأحد الصحف الفرنسية.

وشدد مورينيو عن سعادته الكبيرة بتتويج بنزيما بالكرة الذهبية خلال العام الماضي 2022، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وقال مورينيو في الفيلم الوثائقي الذي عرضته صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لدي سعادة كبيرة بهذه الجائزة التي حصل عليها بنزيما".

وتابع: "في بعض الأحيان نمتلك شعور بأن الكرة الذهبية تكافئ المواهب فقط وتفتقد شيئا ما".

وأردف جوزيه مورينيو: "بالتأكيد أشعر بالرضا نفسه الذي شعرت به مع مودريتش، وذلك بسبب حصول لاعب جماعي للكرة الذهبية، لأن هذه هي كرة القدم، لإنها رياضة جماعية".

وكان ميسي قد كشف عن رأيه في تتويج بنزيما بالكرة الذهبية، حيث أكد بإن الفرنسي يستحقها بعد الموسم المميز الذي قدمه مع ريال مدريد.

ونجح بنزيما في قيادة الريال لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا النسخة قبل الماضية، بعدما قدم بطولة مميزة، بعدما نجح في الفوز على عدد من الأندية القوية والكبيرة على رأسها مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول في النهائي.