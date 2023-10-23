الاتحاد والقوة الجوية.. شوط أول سلبي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية العراقي بالتعادل السلبي في اللقاء المقام بينهما لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

وخاض الاتحاد بدوري أبطال آسيا حتى الآن مباراة وحيدة كانت ضد فريق أولماليك الأوزبكستاني وحقق فيها الفوز بثلاثية دون رد سجلها هارون كمارا و رومارينيو هدفين أحدهما من ضربة جزاء.

ويبحث اتحاد جدة عن تحقيق الانتصار في هذه المباراة بهدف تحقيق النقاط الثلاث والمحافظة على موقعه في المجموعة الثالثة.

ويأمل اتحاد جدة في استغلال عاملي اللعب على أرضه وبين جماهيره، بالإضافة إلى الخبرات القوية لبعض اللاعبين الدوليين الذين انضموا إلى الفريق.

في الجهة الأخرى يطمح القوة الجوية العراقي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه للمحافظة على مركزه الأول في تصنيف المجموعة الثالثة. يتصدر القوة الجوية التصنيف حاليًا برصيد 4 نقاط من مباراة فاز فيها وتعادل في أخرى.