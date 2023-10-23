ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الهلال ومومباي يلا شوت في دوري أبطال آسيا 2023 جودة عالية

بث مباشر الهلال ومومباي يلا شوت في دوري أبطال آسيا 2023 جودة عالية،تقام اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 مباراة الهلال مع نظيره مومباي سيتي في لقاء هام، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا موسم 2023/24، مباراة الهلال ومومباي سيتي تقام على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ونعرض لكم تقريرا مفصلا عن المباراة مع متابعة حية.

ويستضيف ملعب الملك فهد أحداث المباراة النارية التي ستجمع بين الفريقين، والتي ستنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

موعد مباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و21:00 بتوقيت مكة المكرمة و18:00 بتوقيت جرينتش.

بث مباشر الهلال ومومباي يلا شوت في دوري أبطال آسيا 2023 جودة عالية

ملعب مباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

تردد قناة مفتوحة تتيح مشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم

ونستعرض معكم فيما يلي تردد قناة تردد قناة Varzish Sport HD الأفغانية لمشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي ضد مومباي سيتي اليوم، ولكن يجب توجيه طبق الدش إلى القمر الصناعي المذكور بالأسفل.

قمر صناعي: NSS 703

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 10750

تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: مفتوحة

تشكيل الهلال أمام مومباي سيتي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة مومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا، حيث سيغيب نيمار عن مباراة اليوم وباقي الموسم مع الهلال لتعرضه للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: مالكوم - ميلنكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز.

الهجوم: ألكساندر ميترويتش - سالم الدوسري - ميشايل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا