وليد صلاح الدين: الدوري صعب وزد ترك انطباعًا جيدًا عند الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، أن الدوري المصري في النسخة الحالية صعب للغاية مشيرًا أن فريقه ترك انطباعًا جيدًا لدى الجماهير بسبب النتائج والأداء.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" سعداء بمستوي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونتائج زد حتى الآن الحمدلله ماشيين بشكل كويس، ومعقولة، وكنا نتمني أفضل من ذلك، خاصةً فى مباراة البلدية كنا الأقرب للفوز أو أمس أيضًا أمام المقاولون، ولكن تم ضياع 4 نقاط، ولكن قلت للاعبي الفريق أن لسه مباريات كثيرة.

وأضاف:" المباريات جميعها صعبة فى بطولة الدوري، ونادي زد لديه الرغبة فى تحقيق مركز متقدم، أكيد مش هدفي المنافسة على الدوري، ولكن هدفي الفوز فى كل المباريات، والحمدلله أن الناس ومتابعي كرة القدم المصرية، أصبح لديها انطباع الآن أن فريق زد يستحق المشاهدة لأنه يقدم مباريات مميزة وأداء هجومي.

وأتم:" المباراة المقبلة صعبة لنادي زد وهو فريق سموحة، الذي هُزم أمام نادي الزمالك بخماسية، ثم بعدها مباراة قوية أمام نادي الزمالك، الذي الآن فى أفضل فترة مقارنة بالفترة الماضية، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد، وبالفعل الفترة المقبلة صعبة.