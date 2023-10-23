موعد مباراة جالطة سراي وبايرن ميونخ بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد جالطة سراي التركي لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث الفريق التركي عن تحقيق نتيجة إيجابية، في المباراة التي ستتسم بالندية والحماس، من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

في المقابل، يسعى توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، لتحقيق الفوز أمام جالطة سراي، حيث يرغب في حسم الصعود للدور المقبل.

موعد مباراة جالطة سراي وبايرن ميونخ

تنطلق مواجهة جالطة سراي وبايرن ميونخ في السابعة وخمس وأربعون دقيقة "7:45"، والتي يشهدها ملعب رامس بارك.

القنوات الناقلة لموجهة جالطة سراي وبايرن ميونخ

تُنقل مباراة جالطة سراي وبايرن ميونخ عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.

ترتيب المجموعة

يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحل جالطة سراي في الوصافة بـ 4 نقاط، وكوبنهاجن ثالث الترتيب بنقطة واحدة، فيما يتزيل مانشستر يونايتد المجموعة بدون رصيد من النقاط.