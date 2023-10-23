كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الأفريقي غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء غد، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري السوبر الأفريقي.

موعد مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني:

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني، مساء غد، فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والممكلة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

وتذاع مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وتبث المواجهة المرتقبة عبر شاشتها أون تايم سبورتس 1.

نتيجة مباراة الذهاب:

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، وسجل للأهلي كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

الاجتماع الفني..

وشهد الاجتماع حضور ممثلًا عن النادي، الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق.

كما أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي.

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره سيمبا مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم الذي يقام للمرة الأولى داخل القارة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.

دعم الأهلي للقضية الفلسطينية:

وأعلنت إدارة النادي عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات ستاد القاهرة صباح غدٍ الثلاثاء، للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين.

وجاء ذلك بناءً على طلب النادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام، لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم; حتى تقوم جماهير الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي بالتبرع.

وأرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس، وأكدت على وجود السيارات المشار إليها، لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلي في التبرع للأشقاء ومساندتهم، حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة.

واستقر المدرب البرازيلي لفريق سيمبا التنزاني على قائمة تضم 24 لاعبًا:

حراسة المرمى: أيوب لكرد – علي سالم – حسين آبيل.

خط الدفاع: شوماري كابومي – محد حسين – إسرائيل مويندا – حسين كازي – كينيدي جوما – مالوني فوندو – دافيد كاميتا – هينوك إينونجا.

خط الوسط: فابريس نجوما – ساديو كانوتيه – ياسين مزاميرو – سعيدي نتيبازونكيزا – ويلي أونانا – كلاتوس تشاما – عبدالله هاميسي – لويس ميكيسوني

الهجوم: جيان باليكي – موسيس فيري – دينيس كيبو – جون بوكو – شعباني شيلوندا.

ماكسيمين يطمئن جماهير الأهلي بشأن إصابته:

وطمأن النجم الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، جماهير النادي الأهلي السعودي على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الوحدة الأخيرة.

وكان ماكسيمين قد غادر مباراة الوحدة متأثرًا بإصابته خلال الشوط الثاني، في المباراة التي تألق فيها وسجل هدفًا.

وترك ماكسيمين رسالة إلى جماهير الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس": " سأعود قريبًا يا إخوة إن شاء الله"، ليرد أحد متابعيه من جمهور الأهلي قائلًا: "ما هي إصابتك يا ماكسي؟ نحن قلقون".

ورد ماكسيمين على المشجع الأهلاوي قائلًا: "لا تقلق يا أخي"، في إِشارة على أن الإصابة التي يعاني منها بسيطة.