لويس كاسترو يحدد خماسي النصر الأجنبي أمام الدحيل

ياسر رشاد - القاهرة - حدد لويس كاسترو، مدرب فريق النصر السعودي، الخماسي الأجنبي الذي سيتواجد في القائمة المستدعاة لمواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال أسيا.

وضم لويس كاسترو، لقائمة النصر كل من كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا وأوتافيو ولابورت.

ويبحث النصر على انتصاره الثالث في في دور المجموعات بدوري أبطال أسيا في النسخة الحالية، حيث في المباراتين الماضيتين أمام بيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

ويواجه النصر نظيره الدحيل في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

واستأنف النصر منافسات الدوري السعودي، يوم السبت الماضي بمواجهة ضمك، وتنتظره مواجهة ثقيلة أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا غدًا الثلاثاء.

وقال كاسترو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المباراة، إن النصر يعاني من الإجهاد لافتًا أن فريقه لم يخضع لعملية استشفاء واستعداد كافي للدحيل.