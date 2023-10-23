ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي يلا شوت بث مباشر بدوري أبطال آسيا 2024،تبحث جماهير كرة القدم العربية عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، حيث سيخوض الهلال السعودي الليلة مباراته الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا أمام غريمه الهندي مومباي سيتي.

وكان لاعبو مومباي قد احتفلوا بشدة عندما أوقعتهم القرعة في مواجهة الهلال، باعتبار أن النادي السعودي ممتلئ بالنجوم الكبار وستكون فرصة مثالية لمواجهتهم.

وبالطبع يُعد الهلال السعودي من أقوى فرق القارة ومرشح دائماً لنيل لقب البطولة، ويحتل الموج الأزرق صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط مناصفة مع نافباخور، ويأمل جماهير الزعيم الاستمرار في الصدارة.

متى موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي؟

تنطلق مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين، 23 أكتوبر 2023، الساعة 9:00 م بتوقيت مصر، ويقدم سبورت 360 متابعة حية لأحداث وتفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد مومباي اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

المراكز: الهلال - مومباي سيتي

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 4 نقطة، حيث خاض مباراتين فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 0 مباراة، بينما يحتل مومباي سيتي المركز الرابع برصيد 0 نقطة، حيث لعب مباراتين فاز في 0 مباراة وتعادل في 0 مباراة وخسر في مباراتين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال ضد مومباي سيتي على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.