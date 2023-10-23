مروان عطية: مواجهة سيمبا صعبة.. وجاهزون لحسم التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة سيمبا التنزاني التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، لافتًا إلى أنها ستكون مواجهة صعبة.
وأوضح أن الفريق استعد جيدًا للمباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم عرض قوي وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.
وأشار إلى أن سيمبا فريق قوي ومنظم، ونجح في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الذهاب، وهو ما يجعل لقاء الإياب صعبًا، وأن الفريق قادر على التعويض ومواصلة المنافسة على اللقب.
وشدد على أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل على مباراة سيمبا، دون النظر إلى أي مباريات قادمة، وأن الفريق يعاني من ضغط شديد للمباريات التي قد يصل عددها إلى 65 مباراة، وهو ما يجعل الجهاز الفني يقوم بالتدوير، مؤكدًا أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة بقوة على البطولات.