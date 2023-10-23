مروان عطية: مواجهة سيمبا صعبة.. وجاهزون لحسم التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة سيمبا التنزاني التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء في ‏إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، لافتًا إلى أنها ستكون مواجهة صعبة.‏

وأوضح أن الفريق استعد جيدًا للمباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم عرض قوي وحسم التأهل إلى الدور نصف ‏النهائي من البطولة.‏

وأشار إلى أن سيمبا فريق قوي ومنظم، ونجح في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الذهاب، وهو ما يجعل لقاء الإياب صعبًا، وأن ‏الفريق قادر على التعويض ومواصلة المنافسة على اللقب.‏

وشدد على أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل على مباراة سيمبا، دون النظر إلى أي مباريات قادمة، وأن الفريق يعاني من ضغط ‏شديد للمباريات التي قد يصل عددها إلى 65 مباراة، وهو ما يجعل الجهاز الفني يقوم بالتدوير، مؤكدًا أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق ‏الانتصارات والمنافسة بقوة على البطولات.‏