ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت

بث مباشر الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت يواجه فريق الهلال السعودي فريق مومباي سيتي الهندي، اليوم الإثنين في بطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي تقام على إستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024

وعن موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي الهندي ضيفًا على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض عاصمة المملكة لمواجهة الهلال السعودي اليوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد مومباي اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق الهلال المباراة وعينة على اقتناص النقاط الثلاثة خاصةً وأنه يستغل عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، حيث يتواجد في المركز الأول برصيد 4 نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

وبدأ الزعيم مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بالتعادل الإيجابي أمام نظيره نافيا خور بنتيجة هدف لكل منهما، وحقق الفوز في مباراة الجولة الثانية على نظيره نساجي مازندران بثلاث أهداف نظيفة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته والظفر بالظفر باللقب الذي خسره الموسم المنقضي في المباراة النهائية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال ومومباي يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2