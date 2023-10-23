محمود فتح الله: نعاني من الغيابات وبيراميدز هدفه المنافسة على الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أن فريقه يستهدف المنافسة على لقب الدوري المصري في الموسم الحالي.

وأضاف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بيراميدز يعاني من الغيابات في الفترة الحالية وسعداء لأننا فوزنا على مودرن فيوتشر أمس لأنه فريق يمتلك إمكانيات ولاعبين مميزين، بجانب أيضا أن نتائج فريقي أمام فيوتشر الفترات الماضية كانت ليست الأفضل ، لذلك الفوز مهم".

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد مع الزمالك.

وأضاف:" نحن فى فترة تجميع أكبر عدد من النقاط للمنافسة على صدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز بجانب الطموح فى تحقيق اللقب والتواجد فى المراكز المتقدمة.

وأتم فتح الله:" لدينا غيابات عديدة فى بيراميدز كان آخرهم بلاتي توريه وعلي جبر، ولكن الحمد لله الفريق يملك افضل العناصر وليس لدينا غيابات لفترة طويلة ".