 حسام المندوه: نستهدف وضع نادي الزمالك في مكانة "عالمية" ونراهن على الروح

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الدكتور حسام المندوه الحسيني أمين صندوق نادي الزمالك بالمجلس الجديد تفاؤله بخطة عمل المجلس بقيادة حسين لبيب لتحقيق طموحات النادي بوضع أسس نظام مؤسسي تجعل الكيان عالميا" إداريا وفنيا ورياضيا وإنشائيا".

وأكد الدكتور حسام ،أن الجمعية العمومية قدمت صورة حضارية وبرهنت عن فهمها وتحضرها ورقيها باختيار القائمة كاملة بهدف تحقيق الاستقرار للنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال: مايعطي تفاؤلًا الروح التي يشهدها ورغبة الجميع في العمل منذ اليوم الأول وضمن منظومة احترافية قادرة على تحقيق طموحات أعضاء النادي وجماهيره والتي تنتظر منا الكثير بدليل مانراه ونسمعه من كل عضو يقابلنا مبتسما ومتفائلا وهو مايزيدنا رغبة في النجاح.

وأشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني بالأداء الرجولي للاعبي فريق الكرة وتحقيق فوز عريض على منافس قوي مثل سموحة مع تقديم عرضًا رائعًا على مدار الشوطين مايؤكد على أن الهزة كانت نفسية ويثبت أيضا استشعار اللاعبين مدى صدق وجدية المجلس الجديد وتأثيره في رفع المعنويات والروح الجديدة التي ظهرت خلال اللقاء.

وأضاف : نادر مايتحقق نجاح القائمة كاملة ،والجديد هذه المرة أن يكون الفارق كبيرا بين أعضاء القائمة والمنافسين، وهو مايكشف عن قناعة الأعضاء بالبرنامج الانتخابي للقائمة.

وطالب الدكتور حسام، الجميع بطى صفحة الماضي والتركيز فيما هو قادم لأن التحديات صعبة ولكننا قادرون عليها بالإرادة والعلم والبحث عن التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة في أي مشكلة تواجهنا خاصة أن أعضاء المجلس تخصصات علمية ورياضية متنوعة تصب في صالح النادي

وشدد على أن الجمعية العمومية كلها أسرة واحدة وهدف الجميع تقديم النادي في أبهى صوره وعودته من جديد لعصر البطولات والإنجازات رياضيًا وإنشائيًا.

وعن مشروع فرع الزمالك بمدينة 6 أكتوبر قال: لدينا الأرض والعلامة التجارية، وهذا يمكن استغلاله في زيادة الموارد. والمشروع بالفعل ضمن أولوياتنا وبدأ هشام نصر نائب الرئيس العمل عليه.

وأستطرد الدكتور حسام قائلا : نعمل على استثمار أصول النادي وسيساعدنا في ذلك هاني شكري عضو مجلس الإدارة.

وفازت قائمة حسين لبيب فى انتخابات الزمالك التي أجريت يوم الجمعة الماضي بجدارة ، وضم مجلس الإدارة كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهانى برزى، وهانى شكرى، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد.

بينما ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامى نصوحى.

وشهدت الانتخابات التي أُجريت الجمعة، حضور 22704 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.