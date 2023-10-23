شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع مكادى بهدف لمثله بالشوط الأول فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل غزل المحلة مع مكادى بهدف لمثله في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما ضمن فاعليات الجولة الخامسة لمسابقة دورى القسم الثانى أ، تقدم أحمد طارق للمحلة في الدقيقة 31، وتعادل محمود السيد لمكادى في الدقيقة 37 .

يدخل المحلة اللقاء وفى جعبته 10 نقاط جمعهما من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء ، بينما يملك مكادى 4 نقاط جمعهما من التعادل في المباريات الأربعة التي خاضها .

وأسفرت نتائج مباريات اليوم التى أقيمت عن فوز النجوم على لافيينا بهدفين مقابل هدف ، والنصر للتعدين على طنطا بنفس النتيجة ، كما حقق دكرنس فوزا غاليا على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ، وبتروجت على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف .