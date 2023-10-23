شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مكان معسكر منتخب الأولمبى انتظارًا لتحديد وديتى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيط الغموض بمكان معسكر المنتخب الأولمبي المقرر له نوفمبر المقبل، بسبب عدم وضوح الرؤية الخاصة بوديات المنتخب في هذا المعسكر حتى الآن.

ولم يستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي على مكان إقامة المعسكر سواء كان في مصر أو خارجها، وحتى مكان إقامته في مصر لم يتم تحديد الملعب، وذلك انتظارا لتحديد طرفي وديات المنتخب في نوفمبر.

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة روجيرو ميكالي، خلال الأيام المقبلة، اجتماعًا للتجهيز لمعسكر شهر نوفمبر المقبل فى إطار التجهيز لأولمبياد باريس 2024.

ويحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على الفريق حسم الوديات التى سيخوضها المنتخب فى نوفمبر.

ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع عدة منتخبات للتجهيز لخوض وديتين للمنتخب الأوليمبي في معسكر نوفمبر في الفترة من 13 إلى 21، وينتظر اتحاد الكرة حسم الوديتين من أجل تحديد مكان المعسكر.