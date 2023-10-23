شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: هدفنا تحقيق لقب الدوري الأفريقي.. ونخوض موسمًا صعبًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني بحثًا عن الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، بعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2.
وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية في جولة الذهاب، ونجح في خلق العديد من الفرص وسجل هدفين، لافتًا إلى أنها بطولة كبيرة يسعى الفريق إلى التتويج بها في نسختها الأولى.
وأشار أفشة إلى أن الفريق يخوض موسمًا صعبًا يشهد المنافسة على العديد من البطولات، وهو ما يتطلب من الجميع التحلي بالشخصية القوية وتقديم كل ما يمكن في الملعب من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.
وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.
ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي، لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز