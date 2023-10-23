شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: هدفنا تحقيق لقب الدوري الأفريقي.. ونخوض موسمًا صعبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني بحثًا عن الفوز وحسم التأهل إلى الدور ‏نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، بعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2.‏

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية في جولة الذهاب، ونجح في خلق العديد من الفرص وسجل هدفين، لافتًا إلى أنها بطولة كبيرة ‏يسعى الفريق إلى التتويج بها في نسختها الأولى.‏

وأشار أفشة إلى أن الفريق يخوض موسمًا صعبًا يشهد المنافسة على العديد من البطولات، وهو ما يتطلب من الجميع التحلي ‏بالشخصية القوية وتقديم كل ما يمكن في الملعب من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.‏

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا‎.‎

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي، لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.‏