شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يقترب من العودة لقيادة دفاع الأهلي أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي من العودة لقيادة دفاع فريقه في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بعدما غاب عن مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي بسبب شكواه من كدمة في القدم.

وشارك محمد عبد المنعم في تدريبات الأهلي الجماعية على مدار اليومين الماضيين بعد استئناف التدريبات الجماعية لفريقه، ليعلن جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد بشكل طبيعي.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الأفريقي، وحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي، سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدى الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي.

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم الذي يقام للمرة الأولى داخل القارة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.