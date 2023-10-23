شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتعادل مع مكادى 1/1 ويفقد نقطتين فى سباق القمة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل غزل المحلة مع مكادى بهدف لمثله في الجولة الخامسة من مسابقة دورى القسم الثانى أ، ليفقد الفريق نقطتين ثمينتين في سباق القمة رافعًا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثانى بالمسابقة، بينما يستمر مكادى في سلسلة التعادلات محققا التعادل الخامس له على التوالي رافعًا رصيده إلى 5 نقاط.

تقدم غزل المحلة بالهدف الأول عن طريق أحمد طارق في الدقيقة 31، وتعادل محمود السيد لمكادى في الدقيقة 37 ، وأضاع خالد الأخميمى ضربة جزاء للمحلة في الشوط الثانى.

جاءت المباراة قوية وسريعة من كل الفريقين واستحوذ عليها لاعبو المحلة الذين افتقدوا للمسة الأخيرة وأضاعوا عدة فرص سهلة من الشوط الأول والتي كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة ، في المقابل اعتمد المنافس على الهجمات المرتدة والتي لم تسنح لهم سوى كرة الهدف والتي جاءت عرضية من الجانب الأيسر لتصل لمحمود السيد داخل الست ياردات يضعها مباشرة بشكل قوى في مرمى عمرو شعبان حارس مرمى المحلة .

وأسفرت نتائج مباريات اليوم التى أقيمت عن فوز النجوم على لافيينا بهدفين مقابل هدف ، والنصر للتعدين على طنطا بنفس النتيجة ، كما حقق دكرنس فوزا غاليا على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ، وبتروجت على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف .