شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على الجوانب الفنية والخططية في مران الأهلي الأخير قبل موقعة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، حرص خلالها على مناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وخاض الحراس مرانًا متنوعًا قبل استكمال بقية فقرات المران، الذي اشتمل على العديد من التدريبات الخططية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.
ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.
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