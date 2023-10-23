شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على الجوانب الفنية والخططية في مران الأهلي الأخير قبل موقعة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة، في ‏إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، حرص خلالها على مناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وخاض الحراس مرانًا متنوعًا قبل استكمال بقية فقرات المران، ‏الذي اشتمل على العديد من التدريبات الخططية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا‎.‎

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.‏