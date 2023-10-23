«كاف» يكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن شكل الكرة الرسمية التي ستُلعب بها منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير 2024 إلى 11 فبراير من ذات العام.

وقبل 3 أشهر من انطلاق المسابقة القارية، قرر "الكاف" الكشف عن الكرة الرسمية للبطولة، والتي قامت بتصميمها شركة بوما الألمانية.

وتحمل الكرة اللون الأبيض فضلا عن شعار البطولة الذي يتكون من ألوان علم كوت ديفوار، البرتقالي والأبيض والأخضر.

كما تحمل الكرة اسم "بوكو" نسبة إلى لوران بوكو هداف كوت ديفوار التاريخي في أمم أفريقيا، والذي سجل 14 هدفا في 4 نسخ مختلفة.

ونشر الاتحاد الإفريقي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" ظهر فيه بعض النجوم الأفارقة وهم يركضون بالكرة ويقومون بتصويبها أيضا.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في الفيديو، ثنائي منتخب السنغال كاليدو كوليبالي وساديو ماني، إلى جانب عدة لاعبين من منتخب مصر على غرار الحارس محمد الشناوي والمهاجم مصطفى محمد.

ولم يظهر الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي في الدعايا الخاصة بالكرة الرسمية للبطولة.

وفي وقت سابق، أقيمت قرعة دور المجموعات للبطولة والتي أسفرت عن مواجهات قوية مرتقبة على غرار نيجيريا ضد كوت ديفوار ومصر أمام غانا والكاميرون مع السنغال.

يشار إلى أن منتخب السنغال هو حامل لقب أمم أفريقيا عقب فوزه في النهائي على مصر بركلات الترجيح، عقب نهاية اللقاء بالتعادل 0-0.