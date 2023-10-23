شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ومركز شرطة الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسباقات الهجن اجتماعاً تنسيقياً مع مركز شرطة الذيد؛ لمناقشة خطط أمن وسلامة زوار المهرجان وملاك الهجن.

حضر الاجتماع مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والعقيد سالم مسعود الطنيجي مدير مركز شرطة الذيد الشامل بالإنابة، والرائد ياسر داوود الظهوري مدير شؤون المرور بمركز شرطة الذيد.

واستعرضت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، خلال الاجتماع، كافة الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة المهرجان وزواره وضيوفه، مع توزيع المهام لتلافي أي نوع من الحوادث أو الإصابات العرضية التي قد يتعرض لها الزوار.

وأكد مطر الكتبي أهمية تواجد الدوريات الأمنية في المهرجان لتوفير الأمن والسلامة لأعداد كبيرة من زوار المهرجان وملاك الهجن المشاركين، وأضاف: «مستعدون للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير كل ما يلزم لجعل زيارة المهرجان مميزة وآمنة للجميع».