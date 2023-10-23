شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ميدالية لمليحة في ختام «الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح أبطال نادي مليحة في تحقيق 15 ميدالية ملونة في بطولة الصداقة الإماراتية الكورية السابعة للتايكواندو التي أقيمت بمدينة الشارقة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، ونجح مليحة في تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، إضافة إلى حصد المركز الثاني في فئتي الإناث والسيدات، وحصل أيضاً على المركز الثالث في فئة الأنسات.

وأعرب حمد تميم الكتبي رئيس لجنة الألعاب الفردية بنادي مليحة، عن فخره وسعادته بهذه الإنجازات، وقال: «فخورون بأداء أبطالنا في هذه البطولة المهمة، إنهم مصدر إلهام لنا جميعاً، ويثبتون مرة أخرى أن العمل الجاد والاجتهاد يمكن أن يؤديا إلى النجاح».