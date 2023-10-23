شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد بيليه.. أسطورة كرة القدم الذي كره السياسة وأحب ممثلة مصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل محبو كرة القدم بالذكرى ال 83 لميلاد الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وعاش بيليه حياة حافلة بالنجاحات والمغامرات داخل وخارج الملاعب، وحقق بطولة كأس العالم 3 مرات مع منتخب البرازيل في أعوام 1958، 1962 و1970، إلى جانب عشرات الألقاب الفردية، التي جعلته يصنف ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم إلى جانب دييجو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وكره بيليه ممارسة السياسة، ورفض استغلال شهرته لدعم أي قضية في البرازيل، لكن ذلك لم يمنعه لاحقاً من تولي منصب وزير الرياضة في بلاده عام 1996، بسبب صداقته مع فيرناندو إنريكي كاردوزو، الرئيس البرازيلي في ذلك التوقيت.

وأحب بيليه الفن بنفس حبه لكرة القدم، وشارك في 18 عملاً فنياً كممثل، ظهر في بعضها بشخصيته الحقيقية، كما ساهم في تأليف وإنتاج أعمال فنية أخرى.

وتعدّ قصة إعجاب بيليه بالممثلة المصرية زبيدة ثروت، واحدة من أغرب مغامراته، ولم يُكشف عنها إلا قبل سنوات، حين حلت الفنانة الراحلة ضيفة على لقاء تلفزيوني.

قالت زبيدة ثروت، إنها كانت لا تحب كرة القدم، وأثناء زيارتها للكويت، لاحظت أن نزلاء الفندق يحرصون على الحصول على توقيع رجل أسمر البشرة كلما قابلوه.

وأضافت أنها عرفت أن ذلك الرجل هو بيليه، مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي كان يلاحقها في كل مكان تذهب إليه، قبل أن يعرض عليها الزواج والسفر معه للإقامة في البرازيل. وكشفت زبيدة ثروت أنها لم تفهم أي كلمة قالها لها بيليه؛ لعدم إجادتها اللغة البرتغالية، فيما لم يكن يجيد العربية، لذلك رفضت عرضه للزواج منها، وانتهت علاقتهما قبل أن تبدأ.