شكرا لقرائتكم خبر عن لويس كاسترو: النصر سيهاجم الدحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قال البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي إنه يريد من لاعبي فريقه أن يناموا دائماً قبل المباريات وهم يحلمون بمهاجمة مرمى الخصم، مشيراً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية مباراة النصر والدحيل القطري «الثلاثاء» في إطار دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أن جميع المباريات مهمة جداً.

ولم يتطرق المدرب البرتغالي لمرحلته السابقة في تدريب الدحيل خلال الموسم 2021-2022 مكتفياً بالحديث عن أسلوب فريقه الحالي: «أدرك أن فريقي يمتلك لاعبين على قدر عال هجومياً وهذا يرسم أسلوبنا لكننا في الواقع علينا التركيز على الأداء الجماعي والتنظيم الدفاعي لحماية مرمانا من الأهداف».

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وشكك مدرب النصر في مشاركة الكرواتي بروزفيتش المصاب: «سنرى ما يمكن في يوم المباراة، مارسلو وعلي لاجامي أصيبا في توقف أكتوبر الدولي، وهما تحت العلاج والمتابعة».

وقال السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر عن المباراة: «نريد إسعاد جماهيرنا الرائعة، علمتني الدوريات الأوربية أنه لكي تفوز عليك أن تدافع جيداً وتسجل الأهداف ونحن نمتلك الشخصية والقدرات لفعل ذلك».