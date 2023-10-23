شكرا لقرائتكم خبر عن الجوجيتسو وبريمير موتورز.. شراكة استراتيجية عبر السنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالدعم الكبير الذي يقدمه الشركاء الاستراتيجيون لمسيرة رياضة الجوجيتسو، وقناعتهم بإنجازات الاتحاد في مجالات نشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب وصقلها، وصناعة الأبطال، وتحقيق النجاحات والإنجازات في الساحات المختلفة، مما كان له بالغ الأثر في ترسيخ نجاحات اللعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع في المقر الرئيسي لشركة بريمير موتورز - التابعة لشركة الطاير للسيارات - في أبوظبي، حيث استعرض محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات «جاكوار لاند روڤر» في بريمير موتورز، أبرز المحطات الرئيسية في شراكتهما الاستراتيجية التي امتدت لأكثر من عشر سنوات. وتعتبر «بريمير موتورز» من أوائل الجهات الداعمة لمشروع الجوجيتسو الإماراتي.

وثمن الظاهري الدور المهم الذي تلعبه شركتا «الطاير للسيارات وبريمير موتورز» في دعم جهود الاتحاد لترسيخ ريادة الدولة على صعيد رياضة الجوجيتسو، مؤكداً أنهما من الشركاء المميزين الذين كانت لهم بصمة واضحة في تعزيز نجاحات خطط وبرامج الاتحاد على أكثر من صعيد، والمساهمة في تحقيق رؤيته وأهدافه وإنجازاته في الميادين المختلفة.

وأوضح الظاهري أن الشراكة طويلة الأمد ترسخ الثقة المتبادلة بين الطرفين، لافتاً إلى أن دور الشركاء الاستراتيجيين مهم ويسهم بقوة في صناعة الأبطال والنجوم وضمان تعاقب الأجيال القوية والقادرة على حصد الإنجازات.

وقال سائد حجازي سلامة: «نفخر في بريمير موتورز بدعم جهود الاتحاد في نشر وتطوير الرياضة، فضلاً عن توسيع قاعدة الممارسين، انطلاقاً من إيماننا بهذا المشروع الوطني الذي ساهم في تخريج العديد من الأبطال ممن تألقوا على البساط ونجحوا في رفع علم الدولة في أهم المحافل الدولية، وآخرها دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الصين هذا الشهر، حيث حصلوا على 10 ميداليات إجمالاً».