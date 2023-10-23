شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يحقق أرباحاً للمرة الأولى منذ عام 2006 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (أ ف ب)

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، أنه حقق أرباحاً للمرة الأولى منذ 17 عاماً في موسم 2022-2023، عندما وصل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي اللومباردي في بيان، أنه خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2023، حقق ميلان أرباحاً قدرها 6.1 مليون يورو، بزيادة قدرها 72.6 مليون يورو على مدار عام واحد (خسائر بقيمة 66.5 مليون يورو في موسم 2021-2022).

وأضاف أن هذا الربح أصبح ممكناً بفضل الزيادة القوية في حجم المبيعات التي سجلت قفزة بنسبة 36% مقارنة بالموسم 2021-2022، حيث وصلت إلى 404.5 مليون يورو، وهو «رقم قياسي في تاريخ النادي».

وتفسر النتائج الرياضية هذا التقدم جزئياً: من خلال الوصول إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام غريمه التقليدي جاره إنتر وإنهائه الموسم في المركز الرابع في الدوري المحلي، سجل ميلان زيادة في إيراداته التجارية والرعاية (+44.4 مليون يورو)، حقوق البث التلفزيوني (+41.8 مليون يورو) والتذاكر (+40.3 مليون يورو).

وتابع أن من بين أسباب هذا الربح تخفيض ميلان إنفاقه على الرواتب ورسوم الانتقالات، بانخفاض قدره 50.5 مليون يورو على مدار عام واحد «سيستمر في الموسم الحالي مع نتائج فترة الانتقالات التي انتهت مؤخراً»

وأوضح البيان من جهة أخرى أن مالك النادي، صندوق الاستثمار الأمريكي «ريدبيرد كابيتال بارتنرز»، استثمر 40 مليون يورو في مشروع الملعب الجديد.

ويرغب ميلان وإنتر في مغادرة ملعب سان سيرو الأسطوري العتيق، وهو الملعب الذي يتقاسمانه، ويعمل كل منهما على مشروع لبناء ملعب يتسع لـ60 إلى 70 ألف متفرج بحلول عام 2027 أو 2028.

وقال باولو سكاروني، رئيس النادي الذي كان يملكه رئيس الوزراء الإيطالي السابق الراحل سيلفيو برلوسكوني من 1986 إلى 2017، إن هذه النتائج المالية «تمثل خطوة مهمة في تاريخ نادينا الذي يتجه نحو فصل مهم جديد في تطوره».

ويحتل ميلان الذي يواجه باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المركز الثاني في البطولة الإيطالية بفارق نقطة واحدة عن جاره إنتر المتصدر.