شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية عبد المنعم وربيعة لمواجهة سيمبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النادي الأهلي المصري، جاهزية الثلاثي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي لاعبي الفريق لمباراة سيمبا التنزانى، التي ستقام الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باللاعب رامي ربيعة فى مباراة الذهاب أمام سيمبا قبل أن يشتكي من كدمة بسيطة وتعافى منها ليصبح جاهزاً للمباراة، وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة الذهاب بسبب شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام الجزائر قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء ويشارك فى مران الأهلي الاثنين.

فيما شارك محمود متولي في مران الأهلي بعد غيابه منذ انطلاق الموسم بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، ليؤكد جاهزيته للمباراة.

وكان الأهلي عاد من العاصمة التنزانية دار السلام بتعادل ثمين مع سيمبا بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب، علماً أنها كانت أول مباراة في تاريخ البطولة، ويكفي «نادي القرن في إفريقيا» تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أقل من 2-2 (0-0 أو 1-1 للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.