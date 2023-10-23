شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ليدز 40 ألف استرليني بعدما دفع أحد مشجعيه مدرب نيوكاسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، إنه فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه استرليني (48924 دولاراً) على نادي ليدز يونايتد، بعدما دفع أحد مشجعيه الذي اقتحم المنطقة الفنية، مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في إيلاند رود في مايو/ أيار الماضي.

وحكم على المشجع بالسجن لمدة 12 أسبوعاً، وحرمه ليدز من حضور مبارياته مدى الحياة، بعد الحادث الذي وقع في التعادل 2-2 في 13 مايو/ أيار.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان، أنه حذر ليدز أيضاً من مغبة تكرار هذا الأمر مستقبلاً، مع تعليق خصم مبلغ 20 ألف جنيه استرليني من تلك الغرامة حتى نهاية موسم 2024-2025.

وقال الاتحاد الإنجليزي «أقر ليدز يونايتد بأنه فشل في السيطرة على تصرفات مشجعيه، وأخفق في منعهم من استخدام كلمات غير لائقة، أو الإتيان بتصرفات تنطوي على عنف، أو تهديد، أو إساءة، أو إهانة، أو استفزاز».