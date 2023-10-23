اتحاد جدة يخطف فوزا مثيرا من القوة الجوية في بطولة آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم اتحاد جدة مباراته أمام القوة الجوية العراقي بهدف، التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

بسط اتحاد جدة سيطرة على مجريات اللعب وهدد مرمى القوة الجوية أكثر من فرصة مؤكدة وعجز عن هز شباك الضيوف حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ومع حلول الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل عبدالرزاق حمدالله هدفا قاتلا لاتحاد جدة ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

وكان اتحاد جدة قد فاز على نظيره أولماليك الأوزبكستاني بثلاثية دون رد سجلها هارون كمارا و رومارينيو هدفين أحدهما من ضربة جزاء.

ويتصدر اتحاد جدة السعودي ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط ويليه القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني بأربع نقاط لكل منهما.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام القوة الجوية



في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، عمر هوساوي، لويز فيليبي.

في خط الوسط: مداالله العليان، صالح العمري ، نجولو كانتي، الناشري.

في الهجوم: رومارينيو، جواو فيليبي جوتا، عبد الرزاق حمدالله