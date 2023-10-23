مستقبل كهربا الكروي في خطر بعد تمسك مجلس لبيب بأموال الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تسيطر حالة من التفاؤل وسط جماهير نادي الزمالك بعد فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بالانتخابات، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي بمقر ميت عقبة.

ويتمسك مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب بالغرامة التي وقعت على لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم كهربا، والتي تقترب من 2 مليون ونصف المليون دولار، بعدما لم يستطع اللاعب دفع قيمة الغرامة خلال الفترة الطويلة الماضية.

ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة 60 يومًا، خلال أول الشهر الماضي، من أجل دفع قيمة الغرامة الموقعة عليه.

مجلس الزمالك الجديد يرفض فكرة تقسيط غرامة كهربا

كشفت تقارير صحفية أن أشرف عبد العزيز، محامي كهربا، يبحث عن تقسيط عقوبة اللاعب مع الزمالك، من خلال التفاوض مع المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب.

وأوضحت أن الأموال التي سيقوم كهربا بدفعها تقترب من 100 مليون جنيه مصري، مما يجعلها كبيرة على اللاعب، خاصة وأن قيمة تعاقده مع الأهلي لا تصل لهذه القيمة الكبيرة.

في نفس السياق، يرفض مجلس حسين لبيب فكرة تقسيط الغرامة، والتي يُفكر بها محامي اللاعب، والتي طرحها أيضًا فاروق جعفر، المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، قبل خوض المعركة الانتخابية، بعدما كشف عن أنه سيقوم بتقسيط عقوبة كهربا حال نجح في انتخابات النادي.

وأكد لبيب على أنه لن يوافق على تقسيط عقوبة كهربا، حيث يرى أن هذه الأموال تخص النادي ومن حق الزمالك الاستفادة منها دفعة واحدة.

كهربا يواجه مصير الإيقاف مرة أخري

يواجه محمود عبد المنعم كهربا مصير الإيقاف لـ 6 أشهر مرة أخري، بعدما قامت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتطبيق عقوبة الإيقاف بجانب غرامة 2 مليون دولار و5% فائدة على المبلغ منذ تقديم الزمالك لشكواه ضد اللاعب، مما جعل الغرامة اقتربت من 2 مليون ونصف المليون دولار.

ومن المقرر أن يطالب الزمالك بعقد جلسة للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة مصير دفع كهربا غرامته للنادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأ أعضاء النادي في التواصل مع المحامي الإيطالي سيلفاتوري، والذي سيبدأ إجراءاته بمطالبة المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ولجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف اللاعب حال لم يقم بسداد الأموال المستحقة للقلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن كهربا كان لاعبًا في نادي الزمالك في 2020، ليقرر الرحيل عن النادي للدوري البرتغالي دون علم الإدارة، ومن ثم العودة للغريم التقليدي الأهلي بعد ذلك، ليقرر مجلس مرتضي منصور تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم والحصول على حكم نهائي بإيقاف اللاعب 6 أشهر وتغريمه ماديًا.