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سيدات سلة الأهلي يتأهلن إلى ربع نهائي دوري المرتبط

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى فريق التوفيقية في دور الـ16 من البطولة.

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أقيمت المباراة على صالة نادي الصيد، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «سيدات سلة الأهلي» الذي سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 71-21.

كان فريق ناشئات سلة الأهلي 18 سنة قد نجح في الفوز على ناشئات التوفيقية بنتيجة 58-30. 

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي»، يوم الجمعة المقبل، مع فريق الصيد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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