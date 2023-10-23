صيد الدقى يحصد فضية بطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة 19سنة شباب

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق شباب الكرة الطائرة بصيد الدقى المركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة لمرحلة 19سنة ، والتى اختتمت على ملاعب نادى الزمالك.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين:

محمد اشرف احمد ،حمزه محمد صالح ،مازن ماجد محمد ،محمد احمد عصام،فضل عمرو فضل ،محمد عماد مختار،احمد حسام الدين ،محمود ايمن محمود ،احمد محمد المصري ،يوسف محمد عبد الله شاهين ،عمر كريم السيد،ادهم احمد عصام ،عمار حسين عبدة ،على خالد على ،على احمد كمال ،عمر زكريا رمضان ،يوسف شريف يوسف ، ادهم شادي.

الجهاز الفنى والادارى

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع ،شادي مصطفي مدير فني ، هشام عبد الله مدرب الفريق ، جيلان فضل محلل تقني ، وائل حسين مدرب أحمال ،دكتورمحمد قاسم طبيب الفريق ، شعبان عبد الصبور المدير الإداري ،هاني عارف اداري القطاع ،مسعد جمعه خدمات معاونة.