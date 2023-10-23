أهلي 2005 يهزم فاركو بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حثق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزا ثمينا على فاركو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، بعد أن تعادل الفريقان بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

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افتتح أحمد خالد «كباكا» التسجيل للأهلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وسجل فاركو هدف التعادل، لتذهب المباراة لركلات الترجيح، التي سجل للأهلي خلالها كل من يوسف عفيفي وكباكا وعبد الله بستانجي وهشام مصطفى ومحمد رأفت.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - أحمد عابدين- طارق فوزي.

الوسط: يوسف عبد الحفيظ - أحمد خالد «كباكا» - فارس خالد.

الهجوم: محمد رأفت - محمد عبد الله - عمرو خالد.

وشارك أحمد وحيد بدلًا من عبد الحفيظ، وإبراهيم عادل بدلًا من فارس خالد، ويوسف عفيفي بدلًا من عمرو خالد، وزياد سامي بدلًا من يوسف جمال، وهشام مصطفى بدلًا من محمد عبد الله.

بهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ١٧ نقطة، جمعها من الفوز في ٥ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز خلالها بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وفاز «أهلي ٢٠٠٥» على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.