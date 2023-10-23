ناشئات السلة يهزمن الزهور فى دوري المرتبط سيدات

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 18سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة ٥٦-٣٣ فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى منافسات بطولة الدورى الممتاز المرتبط للسيدات ليصعد الفريق لدور الثمانية.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات

جنى طارق ، جودى وليد ، حبيبة علاء الدين ، حلا ايمن ، شريفة تامر ، فرح عماد ، فريدة عمرو ، فريدة محمد ، فيروز محمد، فيروز اشرف ، لجين ايمن ، مريم محمد ، ملك وائل ، هنا حسام ، هنا طارق ، هنا محمد ، ملك احمد ، جنى حازم ، لارا عمرو ، ليلة حسام.

الجهاز الفنى والادارى

محمود السداوى نائب رئيس الجهاز ، دكتور عماد السيد مدير فنى ، محمد عمر مدرب ، كابتن هيثم نور الدين مخطط احمال ، دكتورة علياء مؤمن طبيبة ، احمد الطاهر ادارى ، محمد عطا خدمات معاونة ، مازن تامر اخصائي احمد عصام لجنة كرة السلة.

