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ناشئات السلة يهزمن الزهور فى دوري المرتبط سيدات

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ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 18سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة ٥٦-٣٣ فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى منافسات بطولة الدورى الممتاز المرتبط للسيدات ليصعد الفريق لدور الثمانية.


ضمت قائمة الفريق اللاعبات

جنى طارق ، جودى وليد ، حبيبة علاء الدين ، حلا ايمن ، شريفة تامر ، فرح عماد ، فريدة عمرو ، فريدة محمد ، فيروز محمد، فيروز اشرف ، لجين ايمن ، مريم محمد ، ملك وائل ، هنا حسام ، هنا طارق ، هنا محمد ، ملك احمد ، جنى حازم ، لارا عمرو ، ليلة حسام.
الجهاز الفنى والادارى 
 محمود السداوى نائب رئيس الجهاز ، دكتور عماد السيد مدير فنى ، محمد عمر مدرب ، كابتن هيثم نور الدين مخطط احمال ، دكتورة علياء مؤمن طبيبة ، احمد الطاهر ادارى ، محمد عطا خدمات معاونة ، مازن تامر اخصائي احمد عصام لجنة كرة السلة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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