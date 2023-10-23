نادر السيد: نجلي يتمسك بالزمالك وننتظر إنهاء أزمة القيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادر السيد نجم حراسة مرمى منتخب مصر السابق، ان نجله احمد ينتمي للزمالك ورفض عدة عروض من أندية بالدوري المصري.

وقال نادر لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: نجلي أحمد اصر ان يستمر مع الزمالك منتظراً حل أزمة القيد.

واردف: وصل له اكثر من عرض في الدوري المصري ولكنه رفض اللعب في مصر لاي نادي غير الزمالك.

وأوضح: نجلي اتخذ قرار الاحتراف لعدم حل أزمة القيد في الزمالك، وهو تحت امر الابيض في اي وقت، وهو منتمي للفريق منذ الصغر.

وتابع: اتمنى ان يحصل نجلي على فرصة مع المنتخب الأولمبي الفترة المقبلة.

وعن إنضمام نجلته تمارا لاعبة السلة للنادي الأهلي اكد نادر ان الزمالك لا يوجد به فريق سلة نسائية مشيرا بأن الاهلي هو الفريق الافضل في هذة اللعبة حاليا.