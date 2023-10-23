ياسر رشاد - القاهرة - استقبل المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في مكتبه اليوم البطل الأولمبي كرم جابر الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة للرواد التي أقيمت في اليونان.

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وحرص المهندس هشام حطب على تكريم البطل الأولمبي كرم جابر وتهنئته على تحقيق ذهبية ببطولة العالم للرواد للصارعة الرومانية بعد منافسة قوية.

هشام حطب يكرم كرم جابر بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم للرواد للمصارعة



وقام كرم جابر بجولة في المتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية في حضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ورئيس لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية وهشام مصباح عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو حيث أبدى البطل الأولمبي كرم جابر إعجابه الشديد بما وجده في المتحف الأولمبي الذي يحتوي على تاريخ البطولات المصرية.



وأعرب المهندس هشام حطب عن سعادته بالميدالية الذهبية التي حققها كرم جابر في بطولة العالم للرواد للمصارعة الرومانية والتي تأتي بعد سنوات طويلة من تحقيقه لانجازاته الأولمبية بعد تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية أثينا 2004 والميدالية الفضية لدورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 وقبلهم الميدالية الفضية لبطولة العالم عام 2003 ليعود من جديد ويحقق ذهبية بطولة العالم للرواد في انجاز مهم ورسالة للجميع بأن الرياضة لا تعترف بالعمر وأنه بالإصرار والعزيمة يمكن تحقيق النجاحات والبطولات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية في ظل الطفرة الرياضية التي تحققها البلاد حاليا بفضل دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة بشكل غير مسبوق مما كان له العديد من الأثار الإيجابية فيما يتحقق خلال الفترة الحالية في انجازات في مختلف البطولات وإستمرار رفع راية مصر عاليه.