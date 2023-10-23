موديست على رأس قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي قائمة فريقه الذي يواجه نظيره سيمبا في إياب ربع نهائي بطولة السوبر ليج الأفريقية.

وتشهد قائمة المارد الاحمر عودة الثنائي محمد عبد المنعم بعدد تعافيه من إصابته بجانب المهاجم افرنسي انتوني موديست بعد إكتمال شفاءه عقب إصابته بفيروس كورونا.

ويسعى الأهلي لحس تأهله لنصف نهائي البطولة بعدما إنتهت مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

حارس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل “كوكا”، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي “أفشة”، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي، رضا سليم، بيرسي تاو.

خط الهجوم : أنتوني موديست، محمود عبد المنعم “كهربا”، صلاح محسن.