زمالك 2007 يهزم فاركو بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على نظيره فاركو بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة السابعة لبطولة الجمهورية.

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أحرز هدفي فريق الزمالك أحمد حسن، و ظهر لاعبو الفريق بمستوى مميز خلال أحداث المباراة و نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء ، و تسجيل هدفين و إهدار بعض الفرص المحققة.

و حرص محمد طارق و أحمد خالد حسانين و رامي نصوحي أعضاء المجلس، على متابعة المباراة لمؤازرة الفريق، و كان في استقبالهم إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين، و قدم لهم التهنئة على الفوز في انتخابات مجلس الإدارة الجديد بقيادة كابتن حسين لبيب رئيس النادي.

و حرص حسين عبد اللطيف نائب رئيس قطاعات الناشئين و جمال حمزة المدير الفني للقطاع و حازم إمام نائب المدير الفني و شكري حسن المدير الإداري، و أحمد السيسي مدير إداري القطاعات و أعضاء اللجنة الفنية للقطاعات و على رأسهم أحمد عبد الحليم على مشاهدة المباراة و مؤازرة اللاعبين .

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد إداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.