جراهام بوتر يستعد لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت البحث عن خليفة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج الغير مرضية للجماهير.

ويعاني تين هاج من النتائج السلبية للفريق في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، على الرغم من توفير الإدارة طلبات المدرب الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن جراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي وبرايتون السابق، يستعد لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن إدارة المان يونايتد تُفكر بقوة في إقالة المدير الفني بعد النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الماضية في بطولة البريميرليج والشامبيونزليج.

وأشارت إلى أن بوتر ينتظر شراء جيم راتكليف، نادي مانشستر يونايتد، ثم بعد ذلك سيقوم بإقالة تين هاج، وتولي جراهام القيادة الفنية للشياطين الحمر.

وكان تين هاج قد تولي تدريب مانشستر يونايتد في صيف 2022، حيث خاض الفريق تحت قيادته 74 مباراة، حقق الفوز في 48 لقاء، وخير في 18، وتعادل في 8 مباريات.

الجدير بالذكر أن عقد المدرب الهولندي مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2025 المقبل.