أهلي 2007 يضرب البنك الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ على ضيفه البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

سجل أحمد الشيخ الهدف الأول في الدقيقة ٤١ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وأضاف محمد عبد الفتاح «تاحا» ثاني الأهداف في الدقيقة ٨٤ بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة من فوقه في المرمى «لوب»، قبل أن يختتم البديل مصطفى بهجت ثلاثية فوز الأهلي برأسية رائعة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٢٢ نقطة، بعدما فاز في ٧ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح.

وفاز «أهلي ٢٠٠٧» على كل من فاركو ٢ - ١، وعلى الداخلية ٥ - صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًّا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، مسجلًا ١٩ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.